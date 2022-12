Codice della strada stravolto: prendi una multa? Ecco quanto pagherai

13 dicembre 2022 a

Cambia tutto sul codice della strada? Tra qualche tempo le multe potrebbero essere legate al reddito. Come già accade in altri Paese, ad esempio la Finlandia, la sanzione potrebbe avere un importo che va rapportato al reddito dell'automobilista.

A parlare di questo possibile cambiamento è stato il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti, Galeazzo Bignami: "Nell’ambito della revisione del codice la strada che Salvini ha annunciato - ha spiegato Bignami - svolgeremo un approfondimento specifico anche sulla possibilità di realizzare una proporzionalità tra il reddito e le sanzioni, perché se la sanzione ha evidentemente una natura anche afflittiva, una persona che ha un reddito più elevato può evidentemente essere afflitta da un punto di vista di contrasto ai fenomeni di sicurezza stradale con una sanzione più elevata".

Come abbiamo sottolineato, la sanzione proporzionata al reddito di chi commette l’infrazione è già una realtà, in Europa: dalla Germania alla Danimarca, dalla Svezia alla Francia, dalla Svizzera al Belgio e alla Gran Bretagna, ultimo Paese ad aver introdotto questa nuovo sistema di calcolo cirac 5 anni fa. Insomma, è altamente probabile che possa accadere la stessa cosa qui in Italia. Il governo a quanto pare sta riflettendo su questa possibilità e di fatto tra qualche tempo potrebbe introdurre un nuovo sistema metodo di calcolo per le sanzioni.