Gas, rivoluzione sulle bollette: cosa accadrà da gennaio, occhio alle cifre

Le bollette del gas potrebbero cambiare già a partire da gennaio. Lo ha detto a Lapresse il presidente di Nomisma energia Davide Tabarelli: "L’effetto del calo del prezzo del gas potrebbe vedersi già sulle prossime bollette energetiche", ha affermato parlando della riduzione del prezzo del gas e del prossimo aggiornamento, previsto per la fine del mese, delle tariffe da parte dell’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, acqua, e rifiuti. Sul mercato olandese la quotazione del gas al TTF in mattinata ha toccato i 90 euro al Megwattora.

"Possiamo già avere un effetto sul prossimo aggiornamento perché ci sarà un impatto anche sull’elettricità", ha proseguito Tabarelli. Che poi ha sottolineato come il price cap sia "un correttivo. Il tetto al prezzo del gas speriamo che non ci sia mai bisogno che si attivi. Serve per dare una maggiore stabilità alle quotazioni".

Il numero uno di Nomisma energia, poi, ha spiegato che il tetto al prezzo del gas "può aver aiutato al calo del prezzo ma quello che incide è la riduzione della domanda e il clima mite". In termini geo-politici è "un’altra badilata di sabbia ai rapporti tra Russia e Europa. Senza contare che se fa freddo, molto freddo, potrebbe esser controproducente, oltre al fatto che è plausibile che il TTF prenda in considerazione la possibilità di andare fuori dal mercato europeo".