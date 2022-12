Autostrade, cambiano i pedaggi: tutti i nuovi importi che scattano tra poche ore

31 dicembre 2022 a

Scatta il rincaro dei pedaggi sulle arterie di competenza di Autostrade per l'Italia. La data da segnare è quella del primo gennaio. I ticket aumenteranno del 2%, con l' aggiunta di un altro 1,34% solo dal primo luglio 2023.

Nella nota del ministero delle Infrastrutture, Matteo Salvini afferma che è stato scongiurato "un aumento che sfiorava il 5%". Dunque, nel nostro Paese, "gli incrementi sulle tratte interessate sono inferiori all'inflazione".

La prima richiesta di Autostrade prevedeva un incremento effettivo del 3,35% dal 2023, tra nuovo adeguamento tariffario, rivalutazione della tariffa 2021-2022 e sconto proposto dal concessionario. Poi il negoziato, grazie all'intervento di Salvini si è giunti a un accordo con un aumento sotto le richieste di Autostrade e spalmato su più semestri.

È confermato inoltre lo stop agli aumenti sulle Autostrade A24-A25 (Roma-L'Aquila-Teramo e Diramazione Torano-Pescara): il Mit, si legge, valuta una eventuale riduzione.

Nella nota si sottolinea che: "sono scongiurati gli aumenti nella stragrande maggioranza delle società autostradali italiane", il 50% delle arterie è senza incrementi, gli aggiornamenti delle tariffe sono graduali e con tagli rispetto alle previsioni.

Non si registrano, inoltre, si legge nella nota, inasprimenti per le società con aggiornamento del Piano economico in corso:

- Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova,

- Milano Serravalle,

- Società Autostrada Ligure Toscana,

- Tronco Autocisa,

- Società Autostrade Valdostane,

- Tangenziale di Napoli,

- Autostrada dei Fiori,

- A6,

- Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus,

- Società Autostrada Tirrenica,

- Raccordo Autostradale Valle d'Aosta,

- Concessioni Autostradali Venete.