Ita, 4,5 milioni per il contratto con True Italian Experience

In base a un contratto firmato il 27 dicembre 2021 la compagnia aerea Ita Airways, controllata al 100% dal ministero dell’Economia, avrebbe speso 4 milioni e 505 mila euro fino alla fine dell’anno passato per un accordo con True Italian Experience (Tie), piattaforma on line emiliana per la promozione del turismo italiano nel mondo. Lo riporta il Domani, secondo cui dei 4,5 milioni dell’accordo 901 mila euro sono stati destinati alle attività svolte nel 2021, cioè per appena cinque giorni. Il resto, pari a 3 milioni e 604 mila euro suddivisi in dodici rate mensili di 303.333,33 euro più Iva fino alla fine del 2022.

Il contratto, riporta ancora il quotidiano, prevedeva anche altri 10 milioni e 250.400 euro per il periodo 2023-2024-2025 frazionati in 36 rate mensili di 284.733,33 euro più Iva. La piattaforma Tie, in base all’accordo, dovrebbe incrementare il turismo mondiale verso l’Italia impegnandosi a convogliare i viaggiatori sugli aerei di Ita.

A richiesta del Domani Ita non ha fornito alcun dato sui passeggeri paganti derivanti dall’accordo con Tie, dopo essersi rivolta per avere le informazioni alla stessa società. I dirigenti della compagnia fanno sapere che “nel periodo di piano True Italian Experience prevede di trasportare sul territorio italiano un totale di oltre 600 mila passeggeri” ma che hanno intenzione di “rinegoziare la partnership”. A siglare l’accordo l’ad Fabio Lazzerini per Ita e Giovanni Prandi, amministratore di Tie, che ha fondato a giugno del 2020. Si tratta di una piattaforma per la promozione on line del turismo italiano con un capitale sociale di 50 mila euro e sede a San Polo d’Enza in provincia di Reggio Emilia.