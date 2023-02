Repubblica in vendita? Schiaffo a John Elkann: voci dalle sacre stanze

18 febbraio 2023 a

a

a

Caos in casa Gedi: i giornali locali sarebbero sul mercato. Non si sa se singolarmente oppure con un pacchetto unico. E qualche dubbio ci sarebbe pure su Repubblica e La Stampa. Anche se Gedi ha sempre smentito che la proprietà avesse intenzione di farsi da parte e pure le voci che danno l’imprenditore Danilo Iervolino in trattativa per Repubblica non trovano conferme.

Panzeri, l'indagato è di sinistra? Ecco cosa sparisce dai titoli

“Stimo e ammiro il gruppo e le testate in questione – ha chiarito Iervolino al giornalista Tobia De Stefano su Verità&Affari – ma non c’è nessuna offerta o trattativa in piedi”. Al momento, quindi, il patron della Salernitana non c'entrerebbe nulla col futuro dei due quotidiani. Iervolino a parte, però, "la sensazione – e le indiscrezioni che trapelano da ambienti vicini al gruppo – è che mai come in questo momento se arrivasse la proposta giusta – che oltre alla parte economica garantisse un acquirente solido sia dal punto di vista dei capitali che del pedigree – Elkann sarebbe pronto a cedere", scrive infine De Stefano.

"Nessuno lo sapeva": cosa ha nascosto Molinari, perché rischia grosso

Iervolino lo scorso anno ha comprato l’Espresso per 4,5 milioni di euro. Secondo indiscrezioni riportate dal Foglio, ora avrebbe offerto 60 milioni, che però sarebbero stato considerati "troppo poco per testate pagate 102,4 milioni a De Benedetti".