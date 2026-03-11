Sal da Vinci smentisce Repubblica: "Telefonata di Meloni? Assolutamente no"

"Giorgia Meloni ha chiesto la mia canzone per la campagna sul referendum? Assolutamente no, sono cose, parole che volano nel web che diventano gigantesche. Poi se un giorno uno, chiunque esso sia, vuole ascoltare la mia canzone, lo può fare perché è una canzone che è stata pubblicata sulle piattaforme digitali, è un bene 'comune', tutti la possono condividere".

A parlare è Sal Da Vinci, a margine della premiazione al Maschio Angioino di Napoli per la vittoria del Festival di Sanremo. Rispondendo ai giornalisti, il cantante ha smentito Repubblica che aveva sostenuto, come dai titolo, che Meloni "arruola Sal Da Vinci". "La tua canzone regalo per il Sì", aveva titolato il giornale diretto da Mario Orfeo raccontando di una presunta telefonata della premier per chiedere all'artista di utilizzare il suo brano, "Per sempre sì", nell'ambito della campagna elettorale per il referendum sulla giustizia.