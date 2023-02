Bollette stravolte: quanto si paga in meno, arriva "il giorno x"

26 febbraio 2023 a

a

a

Buone notizie per le famiglie in un periodo difficile dal punto di vista economico: sono previste importanti riduzioni per le tariffe del gas di febbraio e per quelle dell’elettricità del prossimo trimestre. Cosa che potrebbe comportare risparmi in bolletta da quasi 600 euro annui a nucleo. A comunicarlo è il Codacons che, alla luce dell’andamento delle quotazioni internazionali dell’energia, ha fatto una stima dei possibili impatti sulle tasche degli italiani.

Con i prezzi del gas che da giorni si mantengono al di sotto dei 51 euro al megawattora, le tariffe in bolletta per il mese di febbraio sul mercato tutelato dovrebbero scendere di circa il 17%, mentre quelle della luce per il secondo trimestre del 2023 potrebbero diminuire addirittura del 25%, secondo quanto stimato dal Codacons. La bolletta del gas potrebbe essere così di 1.154 euro annui, con un risparmio di 237 euro annui a famiglia rispetto alle tariffe oggi in vigore. Per quanto riguarda l’elettricità, invece, la bolletta media scenderebbe a circa 1.075 euro annui a nucleo, con una minore spesa rispetto ai valori attuali pari a 359 euro.

Se questi calcoli fossero esatti, il risparmio complessivo tra luce e gas sarebbe di ben 596 euro annui a famiglia. Se poi si considera la spesa sostenuta nell’intero 2022 dalle famiglie italiane, il risparmio complessivo per le forniture energetiche sul mercato tutelato raggiungerebbe quota 959 euro a nucleo, sempre secondo le stime del Codacons. Che però ha anche lanciato un avvertimento sul ritorno degli oneri di sistema. Il prossimo 31 marzo, infatti, scadrà l’azzeramento degli oneri sulle bollette dell’energia varato dal governo, con la conseguenza che, in caso di mancata proroga del provvedimento, dall’1 aprile le bollette torneranno a salire. Gli oneri di sistema pesano per il 10,7% sulle fatture della luce e per quasi il 5% su quelle del gas.