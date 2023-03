Libero contro la finta Confindustria? Una colossale fake-news

08 marzo 2023 a

Una colossale "fake-news". Ieri, martedì 7 marzo, un account-parodia di Confindustria, su Twitter, ha rilanciato quanto potete vedere qui in calce. Un articolo - inesistente - di www.liberoquotidiano.it dal titolo: "Anche Confindustria rema contro il Governo. Il tweet della vergogna.".

Il tweet in questione era, appunto, quello dell'account "parodia" di Confindustria, che con toni grevi si scagliava contro Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno nel mirino per la strage di Cutro e impegnato nell'informativa alla Camera prima e al Senato poi. Nel cinguettio della finta Confindustria, si leggeva: "Piantedosi si dovrebbe dimettere anche solo per le putt*** che ha detto oggi alla Camera".

Il sito di Libero non ha mai pubblicato l'articolo in questione: si tratta di un fotomontaggio che scimmiotta le grafiche della nostra versione mobile. E, per inciso, non ci passerebbe mai per la testa di mettere un "." al termine del titolo.

Ancor peggio, sempre l'account parodico di Confinudstria ha rilanciato la fake-news attribuita a Liberoquotidiano.it commentando: "Sempre più svegli". Un commento, evidentemente, autoriferito.