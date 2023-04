Lega, piano-Giorgetti: "Niente tasse per chi ha almeno due figli"

19 aprile 2023 a

La soluzione per favorire la natalità? "Niente tasse per chi fa figli". Sarebbe questa la proposta del governo contenuta in un dossier del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Per l'Italia i pochi figli stanno davvero diventando un problema, tanto che l'esecutivo sarebbe pronto a tutto. Anche a quella che Il Foglio definisce "un'idea clamorosa", ossia "presentare entro l'anno un bonus famiglie modello '110 per cento' pensato per i genitori con figli. In sintesi: niente tasse per chi fa figli".

Stando a quanto fatto trapelare dal quotidiano l'esponente della Lega sarebbe convinto che il governo "debba fare una proposta politica per il futuro che parta da quella che è la nostra crisi più profonda". E la proposta "che a nome dell'esecutivo il ministro formalizzerà nei prossimi giorni - si legge - è proprio questa: i nuclei familiari composti da almeno due figli non pagheranno le tasse". La misura con ogni probabilità non si riferisce a tutte le tasse. In ogni caso l'idea c'è. Nel Def, documento di economia e finanza, Giorgetti sarebbe stato chiaro: "Il modo migliore per ridurre il rapporto debito/Pil non può che essere quello di aumentare il flusso di immigrati che arrivano e restano".

Per Massimo Bitonci quella del ministro "è una proposta assolutamente condivisibile". Il sottosegretario al ministero delle Imprese, anche lui in quota Lega, specifica che la misura non porta ad abbandonare l'assegno unico e parla di reintrodurre "una detrazione di 10.000 euro l'anno per ogni figlio a carico (ora 950 euro fino ai 21 anni) fino al termine degli studi anche universitari, per tutti i nuclei senza limiti di reddito".