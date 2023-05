Meloni, il trionfo alle urne non basta: "Più del previsto", altro colpaccio

31 maggio 2023 a

Altro trionfo per Giorgia Meloni: dopo la vittoria del centrodestra alle ultime amministrative, ecco arrivare due buone notizie per l'economia italiana. Riguardano crescita e prezzi e arrivano direttamente dall'Istat. Che ha rivisto leggermente al rialzo la crescita italiana del primo trimestre, portandola dallo 0,5 allo 0,6% nel confronto con il trimestre di chiusura del 2022.

Buone notizie, poi, anche sul fronte dell'inflazione, che rallenta per la prima volta da diverse settimane a questa parte. Pur restando a livelli altissimi, infatti, è tornata a rallentare nel mese di maggio. Nelle stime preliminari, come si legge su Repubblica, segna un aumento dello 0,3% su base mensile e del 7,6% su base annua, dal +8,2% di aprile. Si torna così al livello di marzo. Dietro al rallentamento c'è soprattutto il costo dell'energia, mentre quello degli alimentari sembra si stia normalizzando. Si tratta di un miglioramento minimo - per i consumatori continuano a esserci i rincari - ma comunque importante.

Che si tratti di un risultato importante lo conferma anche il fatto che Francia e Germania non siano riuscite a fare meglio. Il dato italiano della crescita per i primi mesi del 2023 è migliore di quello delle principali economie concorrenti. Nel caso della Francia, parliamo di un +0,2% nel primo trimestre. Mentre in Germania c'è stata addirittura una contrazione dello 0,3%. L'Istat ha sottolineato che "la stima completa dei conti economici trimestrali conferma la ripresa dell’economia italiana nel primo trimestre del 2023 dopo la battuta d’arresto di fine 2022".