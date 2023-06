Blackstone, 15 miliardi sull'Italia dal primo fondo al mondo: colpaccio-Meloni

08 giugno 2023 a

Blackstone investe sull'Italia. A sorpresa, quello che probabilmente è il fondo d'investimento più importante al mondo punta ben quindici miliardi sul Paese. A rivelare quanto accade un report sugli investimenti in equity, acquisti di azioni sul mercato da parte di singoli investitori e aziende, pari a quindici miliardi di dollari appunto. La ragione, spiega Il Foglio che ha visionato il dossier, è che l'Italia pur essendo tradizionalmente instabile, in un contesto europeo divenuto improvvisamente instabile, è un paese divenuto in Europa un sorprendente modello di stabilità.

Di più, spiega Claudio Cerasa, "trasmette fiducia, anche quando le maggioranze sono deboli, perché grazie al detestato trasformismo il Parlamento italiano è diventato un modello unico nell’esercizio della cultura del compromesso. È un paese stabile, che trasmette fiducia, anche grazie al numero notevole di riforme strutturali fatte negli ultimi anni, con le quali l’Italia può osservare con distacco i paesi che litigano per la riforma delle pensioni e la riforma del mercato del lavoro". Motivo per cui l'azienda americana ha deciso di investire più sull'Italia che su altri paesi come Francia, Regno Unito e Germania.

Non si può poi non far notare la capacità dell'attuale governo, "che nei suoi primi mesi di vita non ha offerto ai mercati e agli investitori alcuna ragione per considerare a rischio la reputazione del paese". E la conferma sta nella crescita che supera le attese. L'Ocse ha da poco raddoppiato le stime sull'Italia da +0,6 per cento al +1,2. Ma non finisce qui, perché Andrea Valeri, numero uno di Blackstone in Italia, smonta la sinistra: la reputazione del nostro paese, oggi prescinde da quello che sarà il futuro del Pnrr. Per questo investire in Italia è diventato un affare.