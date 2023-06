Berlusconi e l'escort albanese, "si volti e si chini": l'ultima porcheria sul "Fatto"

27 giugno 2023 a

a

a

No, Marco Travaglio proprio non riesce ad accettare l'idea che Silvio Berlusconi non sia più tra noi. E lo dimostra alla perfezione il suo Fatto Quotidiano, che ogni giorno prosegue a sfornare pagine e pagine sul Cavaliere, pagine contraddistinte dalla consueta ferocia, dalle solite accuse. Già, Travaglio è orfano di Berlusconi e, a modo suo, senza soluzione di continuità prosegue a manifestare tutto il suo dolore per la perdita.

E la copia del Fatto Quotidiano in edicola oggi, martedì 27 giugno, non fa eccezione. Tra le altre troviamo una lunga articolessa su quella che viene definita "l'eredità del bunga bunga", ovvero "il testamento di B. in Colombia", il tutto per raccontare con i soliti toni diffamatori il lascito del fondatore di Forza Italia all'amico Marco Di Nunzio. Dunque una intera pagina firmata da Piercamillo Davigo, il re dei manettari recentemente condannato, il quale si spende nel ricordare tutte quelle che bolla come leggi "ad personam" varate da Berlusconi, il tutto grazie al pretesto che offriva una frase di Carlo Nordio oggettivamente irrilevante.

Travaglio, Dibba, Santoro? Chi esce più con le ossa rotte dal golpe

Ma non è finita. Perché a pagina 4 del Fatto Quotidiano troviamo anche una vignetta dedicata a Berlusconi nei giorni che precedono l'apertura del suo testamento. Vignetta feroce, cattiva, di pessimo gusto, firmata da Natangelo. "Berlusconi: le ultime voluttà", questo il titolo. Dunque ecco nel disegno una donna bionda e nuda, sulla schiena delle scritte. E alla signora svestita ecco rivolgersi un occhialuto signore, il notaio del Cavaliere, il quale afferma quanto segue: "E quindi, dopo attenti esami abbiamo potuto certificare come autentico questo testamento scritto di proprio pugno dal de cuius sulla schiena di questa escort albanese. Chiederei ora alla signorina di voltarsi e chinarsi così da procedere alla lettura". Fine della vignetta, la porcheria è servita.

Fatto Quotidiano, clicca qui per vedere l'ultima vignetta contro Berlusconi