Le opere delle Fs si raccontano da sole

Dal Terzo Valico alla Napoli-Bari, dal Passante AV di Firenze alla Palermo-Catania-Messina: si chiama “Cantieri Parlanti” il progetto con cui il Gruppo FS Italiane guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris racconta, passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, ponte dopo ponte, galleria dopo galleria, lo stato di avanzamento dei cantieri previsti dal PNRR, e non solo. Una grande operazione di trasparenza, ma anche una scelta di condivisione con i territori per informare sui cantieri in corso e illustrarne i vantaggi, raccontare le difficoltà incontrate durante la progettazione e la realizzazione, e spiegare le soluzioni e le scelte adottate.

«’L’Italia del futuro è in corso’ è il messaggio con cui stiamo dando voce a oltre trenta grandi opere strategiche in tutta Italia – ha spiegato Ferraris al lancio del progetto avvenuto negli scorsi mesi, durante una visita al cantiere del Terzo Valico di Genova con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini –. Intendiamo così evidenziare da un lato la strategia che unisce in un disegno complessivo le varie attività in corso lungo la penisola, dall’altro mostrare lo stadio di avanzamento di ogni singola opera a tutti gli stakeholder in maniera chiara, diretta e trasparente». L’iniziativa è realizzata dal Gruppo FS Italiane con le società del suo Polo Infrastrutture RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e Italferr, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i Commissari Straordinari di Governo e le imprese coinvolte nei lavori e ha messo in piedi una grande macchina informativa che in tutta la penisola parla e parlerà alla gente in un linguaggio semplice, trasparente e immediato.

Sono previsti specifici spazi informativi dove si potranno avere dati sempre aggiornati e pannelli esplicativi, collocati all’interno dei cantieri ma visibili anche per chi transita sulle linee e sulle strade limitrofe. Ma non solo: sulla homepage del sito istituzionale è stata attrezzata una pagina dedicata che fornirà lo stato di avanzamento dei lavori. E infine, saranno promosse iniziative specifiche in luoghi aperti a tutti per dibattere e confrontarsi sui lavori nel cantiere. Per raccontare i cantieri ai cittadini sono stati aperti anche degli infopoint: nell’atrio del Palazzo Ducale di Genova per raccontare i lavori del Terzo Valico dei Giovi e del Nodo di Genova; nel palazzo comunale di Messina per la nuova linea Catania-Messina-Palermo; mentre per tutte le notizie sul Passante AV di Firenze, dall’infopoint al cantiere della stazione Belfiore il gruppo Fs fornisce già da qualche settimana le informazioni aggiornate sull’opera e sui lavori in atto. Le opere interessate dal progetto “Cantieri parlanti” sono soprattutto quelle infrastrutturali incluse nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per potenziare la rete ferroviaria. Il progetto si estenderà a oltre 30 opere strategiche dal nord al sud d’Italia, alcune già in uno stadio avanzato di realizzazione. FS, per Cantieri Parlanti, ha ricevuto anche lo Special prize “chiarezza del messaggio” dalla giuria del Best in media Communication per aver saputo “promuovere l’informazione e il confronto con i cittadini”.