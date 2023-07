Reddito di cittadinanza, addio: ora c'è la data. Segnatevela...

14 luglio 2023 a

Il reddito di cittadinanza sta per volgere al termine e chi lo percepiva ora dovrà fare domanda per ricevere l'Assegno unico e non perdere così il bonus che finora veniva dato in automatico assieme all'assegno grillino. L'Inps, con un messaggio del direttore generale Caridi datato 12 luglio, spiega che "i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza" dovranno "presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza". In sostanza, chi non avrà più il Rdc dovrà attivarsi entro la fine del mese di luglio. Dopo questi primi sette mesi dell'anno, infatti la misura grillina decade.

Dal 2024, infatti, al posto del reddito di cittadinanza, ricorda La Repubblica, ci saranno l’Assegno di inclusione e (già da settembre) il Supporto per la formazione e lavoro, assegno da 350 euro per chi segue programmi di formazione. "In una precedente circolare, infatti, sempre l’Inps aveva chiarito – sempre in riferimento alla legge di Bilancio – i termini per la durata massima di erogazione del Rdc, per le famiglie senza disabilità e over 60: sette mesi, quindi in esaurimento a luglio. Tra gli aspetti rimarcati, l’Istituto ha chiarito che i ragazzi tra i 18 e i 29 anni di nuclei percettori di Rdc, ma che non hanno completato i dieci anni di istruzione obbligatoria e quindi hanno smesso gli studi prima dei 16 anni, non hanno diritto alla loro quota di Rdc". Si avverte poi che il Reddito di cittadinanza decade se si rifiuta la prima offerta di lavoro.