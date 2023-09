Diesel, l'ultima follia-Pd: ecco il "lockdown climatico" che si abbatte sulle nostre città

13 settembre 2023 a

a

a

Le città governate dal Pd anticipano il bando Ue: stop ai motori diesel Euro 5 già da settembre. Accade nella Firenze di Dario Nardella, dove - così come per il Covid - le restrizioni risultano prive di basi scientifiche. Per questo, spiega Federico Punzi, c’è margine per un intervento risolutivo del governo Meloni. Gli amministratori infatti si appellano a direttive e sentenze Ue sull’inquinamento dell’aria, ma nessuna prescrive di fermare le auto. A maggior ragione visto che oltre 1.600 scienziati sostengono che non c’è alcuna "crisi climatica" e la CO2 non è un gas nocivo da combattere. Ma quanto mancherà prima che si arrivi a un vero e proprio lockdown?

Iscriviti gratuitamente e leggi il commento integrale di Federico Punzi