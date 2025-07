Mugello, "sabotaggio": 50 incappucciati col coltello irrompono nel cantiere eolico

"Sabotaggio" nel cantiere per la costruzione dell'impianto eolico di Monte Giogo del Villore, in Mugello , a nord di Firenze: lo riferisce in una nota la società Agsm Aim, titolare del progetto, che parla di due irruzioni avvenute tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio da parte di una cinquantina di "persone incappucciate". Alcune di queste erano accompagnate da cani e altre "maneggiavano coltelli" , con i quali avrebbero minacciato boscaioli e ingegneri al lavoro nel cantiere provocando "ingenti danni a infrastrutture e mezzi presenti".

La situazione si sarebbe aggravata ulteriormente la sera successiva, quando ci sarebbe stata una nuova irruzione in zone più remote del cantiere. Approfittando del temporaneo allontanamento delle forze dell'ordine, i vandali avrebbero sabotato e danneggiato tutti i mezzi. "In questi anni non ci siamo mai sottratti al confronto civile e costruttivo con le comunità locali - ha dichiarato Agsm Aim in una nota - ma quanto accaduto è inaccettabile. Faremo tutto il possibile, in collaborazione con le autorità locali e nazionali, per garantire la sicurezza delle persone che lavorano nel cantiere e per portare a termine un progetto che è parte integrante del Piano Nazionale Energia e Clima, già dichiarato di pubblica utilità dalla Regione Toscana e dal Consiglio dei Ministri".