Luce e gas, fine del mercato tutelato: cosa succede nei prossimi mesi

22 settembre 2023 a

a

a

Il servizio di Maggior Tutela per il gas e l'elettricità terminerà il 10 gennaio 2024. Di conseguenza le famiglie che usufruivano di questo regime di tutela non potranno più godere dei prezzi fissati da Arera per le bollette e dovranno passare al Mercato libero. "Il sistema più veloce e comodo per mettere a confronto le proposte dei diversi fornitori luce e gas è il comparatore gratuito di SOStariffe.it", riporta il sito del Corriere della Sera. Altrimenti si può passare al Sistema a Tutele Graduali (Stg) che entrerà in vigore dopo il termine di quello tutelato.

"Tutto e subito", il nuovo "Gratta e Vinci" è la Borsa: ecco su cosa si scommette

Si tratta di un "regime transitorio", "ibrido". A chi lo sceglierà in alternativa al Mercato libero sarà "assegnato in automatico un nuovo fornitore, individuato tramite un’asta territoriale. Le bollette saranno calcolate in modo simile per tutti i consumatori: il prezzo sarà unico in tutto il Paese, con un sistema di perequazione per i venditori. Le condizioni contrattuali saranno simili a quelle delle offerte Placet", si legge ancora. Il Sgt ha una durata di tre anni.

Arera ha annunciato che questo regime, per quanto riguarda l'energia elettrica, partirà il 1° aprile 2024 e si potrà passare in qualsiasi momento al Mercato libero. Bisogna considerare le condizioni economiche dell’offerta e i vantaggi proposti dai singoli fornitori, "come sconti su forniture luce e gas, promozioni o possibilità di partecipare a programmi fedeltà. In linea di massima, il Mercato Libero lascia al consumatore la possibilità di scegliere la tariffa, valutando tra soluzioni indicizzate e a prezzo fisso e garantendo maggiori margini di risparmio".

"Un buco da 37 miliardi", allarme ignorato: il report che demolisce M5s e Conte

Meglio iniziare a guardarsi in giro prima di gennaio e valutare con attenzione se non convenga passare direttamente al Mercato libero dove si possono trovare prezzi molto competitivi sia per la luce sia per il gas.