Fisco, dove si scatenano i furbetti: su 1oo euro ne sfuggono 20

I condoni non hanno avuto peso sull'evasione. Il quadro che emerge dall'ultimo studio della Cgia di Mestre è chiaro e Attilio Barbieri spiega quali sono i dati che rivelano dove vivono i frubetti del fisco. Su ogni 100 euro incassati dal Fisco in Puglia ne sfuggono 19, in Campania 20 e in Calabria addirittura 21,30. Va ancora peggio con l’abusivismo edilizio. Viaggio nell'Italia delle tasse e dei condoni.