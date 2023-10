Btp Valore, boom clamoroso: gufi muti, quanto si guadagna in poco tempo

02 ottobre 2023 a

Un vero boom. Continuano a salire gli ordini per il nuovo BTp Valore che il Ministero del Tesoro ha lanciato sul mercato nella mattina di oggi lunedì 2 ottobre.. A sole tre ore dalla conclusione della prima giornata di collocamento, la domanda del retail ha parzialmente rallentato. Anche se ha già raggiunto quota 3,3 miliardi, con oltre 114mila sottoscrizioni già siglate.

La partenza è stata strepitosa. Come riporta Il Sole 24 ore, in poco più di un’ora dall’avvio dalla raccolta degli ordini aveva già raggiunto e superato quota 1 miliardo di sottoscrizioni, con circa 35mila ordini già siglati. Il collocamento è poi proseguito spedito. E a metà giornata gli ordini sono saliti oltre i 2 miliardi di euro. I contratti invece sono 69.022. Nella precedente emissione, che risale allo scorso giugno, il BTp Valore fu emesso per un totale di poco più di 18 miliardi di euro, di cui 5,4 miliardi di euro nel primo giorno di collocamento. Il titolo ha una durata di 5 anni, offre cedole trimestrali e garantisce un extra premio finale di fedeltà per chi lo possiede fino alla scadenza. Per i primi tre anni viene riconosciuto un tasso minimo garantito del 4,10%, che sale al 4,50% per quarto e quinto anno. La seconda emissione si concluderà venerdì 6 ottobre, salvo chiusura anticipata.

I Btp Valore sono riservati unicamente a quella che viene definita “clientela retali”, ossia i risparmiatori privati. Sono acquistabili presso la propria banca, presso Poste Italiane e anche online se la piattaforma ebanking di riferimento garantisce il trading online. É però necessario indicare l’Isin, il codice univoco di identificazione. Nel caso del Btp Valore è ISIN IT0005565392. Il taglio minimo dell’investimento è invece pari a 1.000 euro.