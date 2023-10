Libero sbarca su WhatsApp: ecco il canale per chi vuole restare sempre aggiornato

18 ottobre 2023 a

Da oggi, Libero è anche su WhatsApp: arriva il canale per chi vuole restare aggiornato sui principali fatti del giorno, dalla politica, alla cronaca, allo sport e fino alle guerre che stanno sconquassando il mondo intero. Ma non solo: commenti, approfondimenti, video e gli articoli delle nostre firme. Insomma, informazione a 360 gradi.

Chi vuole seguire www.liberoquotidiano.it su WhatsApp deve semplicemente accedere alla sezione "Aggiornamenti" dell'app di messaggistica, dunque cercare Libero Quotidiano tra i canali disponibili e iniziare a ricevere i nostri contenuti. Oppure, se volte iscrivervi al nostro canale, potete cliccare qui .

Una via semplice, rapida e gratuita per restare sempre informati, connessi a tutto quel che accade in Italia e nel mondo. Un modo, per noi di Libero, per essere sempre più in contatto con i nostri lettori, ai quali promettiamo di offrire l'informazione che da sempre ci distingue: precisa, puntuale e graffiante.