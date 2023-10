Mediaset, effetto Giambruno in Borsa? Balle: cosa sta accadendo davvero

26 ottobre 2023 a

a

a

È assolutamente falso sostenere che il calo del titolo Mediaset in Borsa è dovuto al caso Giambruno. Ieri 25 ottobre sul titolo Mfe-Mediaset si è abbattuta una "tempesta perfetta": è stata la "seconda giornata negativa per la versione B dell’azione (quella più rappresentativa con dieci diritti di voto per ciascun titolo), la perdita ha toccato il 3,4% a 2,54 euro, risalendo di qualche frazione rispetto al minimo di giornata a quota 2,46. Insieme al calo del giorno prima, il rosso si avvicina all’10%: in euro, stiamo parlando di un totale di circa 100 milioni bruciati su 1,2 miliardi di capitalizzazione", sintetizza in un articolo Il Giornale.

Ma non ha niente a che fare con Andrea Giambruno: chi lo afferma "di Borsa capisce ben poco. Certo, il terremoto televisivo provocato dai fuorionda di Striscia la notizia ha pesato emotivamente, ma la speculazione che ha cavalcato lo strappo ha semplicemente amplificato uno scivolone che in parte era nelle cose, provocato dalla particolare condizione in cui si è venuta a trovare lunedì la holding del gruppo Berlusconi e da un clima generale di prudenza sull’economia".

"Coordinerà la redazione, ma lascia la conduzione": Giambruno, l'annuncio di Mediaset

Come riporta ancora Il Giornale, "report di primarie case di brokeraggio spiegano che il primo fattore negativo che ha inciso sul titolo è l’accorpamento delle azioni (diventate una ogni cinque), manovra in calendario da settimane che ha debuttato proprio lunedì e che ha finalità di efficienza operativa - serve per ridurre il flottante del titolo - pur essendo spesso causa di vendite di aggiustamento all’interno dei portafogli (si ricordano i casi D’Amico, Saipem, Montepaschi). Ma in Piazza Affari si guarda anche ai report degli analisti in vista dei conti del terzo trimestre, che il gruppo diffonderà il 23 novembre. Ebbene, proprio il periodo estivo che abbiamo alle spalle è da sempre considerato il più debole dell’anno, con frenate nella raccolta pubblicitaria (Mediobanca stima una riduzione dei ricavi pari all’1%) che possono temporaneamente incidere sull’attivo e sul risultato finale". Ecco, Giambruno non c'entra niente.