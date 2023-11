Elon Musk sbotta davanti a tutti: "Andate a quel paese"

30 novembre 2023 a

Sono giorni durissimi per Elon Musk, su più fronti. Durante un evento a New York il visionario magnate americano secondo la Bbc avrebbe letteralmente mandato "a farsi fot***re" gli inserzionisti che hanno lasciato X, l'ex Twitter che ha rilevato per 44 miliardi di dollari poco più di un anno fa, avvertendoli che finiranno per uccidere la piattaforma.

Tutto nasce dal boicottaggio pubblicitario a cui hanno aderito alcune aziende tra cui i colossi Disney, Apple e Comcast a causa delle preoccupazioni sull'antisemitismo dilagante, incluso anche in un post dello stesso Musk. Il capo di Tesla e Space X aveva commentato con un "hai detto la pura verità" a un post dell'utente @breakingbaht secondo cui "le comunità ebraiche hanno usato contro i bianchi lo stesso odio dialettico che chiedono venga smesso di essere usato contro di loro". Una replica che oggi Musk ha definito "la cosa più stupida" che abbia mai condiviso online.

Poi rivolgendosi al pubblico presente, Musk ha usato toni ben più duri: "Se qualcuno vuole ricattarmi con pubblicità o soldi vada a farsi fot***re. È chiaro? Ehi Bob, se sei tra il pubblico, è quello che penso", ha detto riferendosi al Ceo di Disney Bob Iger, che aveva parlato prima di lui al summit. "L'effetto di questo boicottaggio pubblicitario è che ucciderà l'azienda. Il mondo intero lo saprà e noi lo documenteremo dettagliatamente". Dal 7 ottobre, giorno degli attacchi di Hamas contro Israele, a causa del dilagare di tweet antisemiti su X le entrate pubblicitarie sono diminuite del 50 per cento.

Nel frattempo, X dovrà vedersela con un nuovo competitor: Meta Platforms, la società madre di Facebook, si prepara infatti a lanciare la piattaforma Threads nei paesi dell'Unione Europea a dicembre, secondo fonti raggiunte dal Wall Street Journal. Dopo il suo lancio a luglio, Threads, che si presenta come primo rivale di X, è diventato disponibile per la maggior parte dei mercati di tutto il mondo, ma Meta ha rifiutato il lancio nell'Unione Europea a causa delle severe normative per i servizi online, messe in atto nei paesi dell'Unione. Per rispettare tali normative, Meta offrirà agli utenti dell'UE la possibilità di utilizzare Threads esclusivamente per il consumo senza un profilo che consenta loro di creare i propri post. Il lancio nell'Ue potrebbe comportare circa 40 milioni di utenti mensili aggiuntivi nel 2024, secondo gli analisti. L'amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg ha dichiarato che Threads ha "poco meno di 100 milioni di utenti attivi mensilmente", ma prevede di raggiungerne fino a un miliardo in pochi anni.