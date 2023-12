Elon Musk ad Atreju, "fascista": il ridicolo titolo dell'Unità

14 dicembre 2023 a

"Decima Musk": questo il titolo di un articolo su L'Unità relativo alla partecipazione del fondatore di Tesla ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia in programma questo week-end. Stando al titolo di questo pezzo, insomma, il solo fatto che l'imprenditore prenda parte all'evento farebbe di lui un fascista. Incredibile, ma vero. "L’ex venditore low cost che tra Zip2, PayPal, SpaceX e Twitter ha fatto miliardi a palate con il suo motto di portare la specie umana sul pianeta rosso - scrive Michele Prospero sul quotidiano - per i camerati diventa una divinità pop grazie alla cui vocazione neo-imperiale possono coronare il desiderio di vedere per davvero i fascisti su Marte".

Il fatto che Musk partecipi ad Atreju sembra aver dato davvero tanto fastidio a sinistra. E la prosecuzione dell'articolo sull'Unità lo conferma: "Stretto tra gli scenari da fantascienza e le saghe fantasy, il governo si allontana dai più prosaici tormenti per i conti che non tornano, per la sanità che è al collasso, per il lavoro che manca e per il Mes che incombe. Musk è l’idolo della destra che guida la lotta di liberazione dalla politica, che reclama la fine della separazione dei poteri, che ordina la rimozione del pluralismo organizzato".

Secondo Prospero, "Musk è parte integrante della nuova destra" e "su più fronti accarezza l’identità culturale dell’alt-right americana, di cui condivide la condanna dei sensi di colpa occidentali racchiusi nella 'ideologia woke', il disturbo per le comunità omosessuali, il disprezzo per le organizzazioni non governative che salvano le vite dei migranti in mare, le sbandierate manie ultraliberiste". Il pezzo pieno di livore, poi, va avanti: "Di questa destra radicale, egli incarna anche tutte le ipocrisie. Invoca quindi protezione per le proprie aziende, pretende la liberalizzazione di porzioni di mercato cadute in mano ai concorrenti, esige la vigilanza dirigistica pubblica per le fette della torta non ancora da lui controllate".