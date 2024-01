Elsa Fornero, Salvini e centrodestra sul piede di guerra: "Patrimoniale? Giù le mani"

14 gennaio 2024 a

Ci risiamo, Elsa Fornero torna con i suoi consigli di economia. La professoressa che con la sua riforma delle pensioni lasciò un paio d’anni trecentomila esodati senza stipendio né assegno previdenziale, dà lezioni al governo. L'ultima sparata? La patrimoniale. "Ci possono essere molte buone ragioni per le quali il nostro Paese potrebbe considerare un'imposta patrimoniale (in realtà sul patrimonio immobiliare, visto che quello finanziario già ne è gravato), e infatti molti Paesi europei ce l'hanno", ha scritto l'ex ministra del Lavoro sulle colonne de La Stampa. E a stretto giro non sono mancate le reazioni del centrodestra.

Tra i primi a smontare l'ipotesi-Fornero è Matteo Salvini. Per il leader della Lega, "di ricette disastrose di questa signora l’Italia ne ha già avute abbastanza. Giù le mani dalle case e dai risparmi degli italiani", tuona il vicepremier a cui fa eco Tommaso Foti. "Quello apparso oggi sulle pagine de 'La Stampa', firmato dall'ex ministro Fornero, è un vero e proprio manifesto della sinistra a favore della patrimoniale. La sinistra, amante delle tasse, manda avanti la professoressa Fornero per ribadire quanto sarebbe utile e necessaria questa imposta. Per il ministro del governo Monti, infatti l'introduzione di questa tassa sarebbe motivata 'dalle serie difficoltà nella finanza pubblica' e dalle 'gravi iniquità sociali'. Spiace dover contraddire la Fornero, il cui operato gli italiani ricordano molto bene, ma l'introduzione della patrimoniale causerebbe un ulteriore devastante aumento delle iniquità in Italia".

E ancora, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera continua: "Circa il 70 per cento delle famiglie italiane è, infatti, proprietaria dell’abitazione in cui vive: tassarla vorrebbe dire aumentare le tasse non solo a quel ceto medio già massacrato dai democratici, ma anche ai redditi più bassi". Poi Foti incalza dem e non solo: "Come mai nel Pd nessuno si è ancora dissociato da questa folle proposta? Vogliono forse vedere gli italiani tartassati di imposte? La sinistra se ne faccia una ragione: il governo Meloni non metterà mai le mani nelle tasche degli italiani e non permetterà alcuna patrimoniale".

E Augusta Montaruli non è da meno. Per la vicecapogruppo di FdI alla Camera, "l'idea dell'ex ministro Fornero di una patrimoniale come soluzione per risollevare economicamente la nostra Nazione è, oltre ad essere fuori dalla realtà, pericolosa e iniqua. La sinistra non ha nulla da dire? Evidentemente per i dem l'unica soluzione per migliorare l'economia italiana è quella di aumentare le imposte, tartassando un ceto medio che già da anni fatica ad andare avanti. Con il governo Meloni nessuna tassa verrà aumentata, in particolar modo quelle sulla casa".