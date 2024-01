Elkann e la sua Africa: cosa chiede per restare in Italia

24 gennaio 2024 a

"Non accetto lezioni di italianità dagli Agnelli", ha polemizzato la premier Giorgia Meloni riguardo agli attacchi dei quotidiani del gruppo Gedi, La Repubblica e La Stampa. In effetti, a giudicare dalle politiche industriali degli Elkann, sembra che a Stellantis dell'Italia importi poco.

L'ex gruppo Fiat, sottolinea Sandro Iacometti su Libero in edicola oggi, continua a organizzare la migrazione. E l'ad Carlos Tavares replica alla premier: "Abbiamo 40mila dipendenti, fate male a loro". Per restare chiede sussidi e zero concorrenza.