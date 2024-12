Meteo, un weekend da incubo: "Nubifragi e alluvioni lampo", dove colpisce il ciclone

12 dicembre 2024 a

Weekend da ombrello e cappotto pesante quello del 14 e 15 dicembre. Sabato e domenica, infatti, l'Italia verrà letteralmente investita da un fronte depressionario che porterà forti piogge su alcune delle nostre regioni. Nella seconda parte di sabato - spiega il team di Mario Giuliacci - avremo la formazione di un ciclone sul Mar Tirreno. Questo sarà in grado di generare piogge intense, soprattutto sul Centro-Sud e sulla Sicilia. Sugli Appennini invece nevicherà a partire dai 1400 metri di altitudine.

Ma la giornata di domenica non sarà da meno. Il ciclone, alimentato da correnti fredde in discesa dal Nord-Europa, causerà piogge intense sul Centro-Sud, specialmente sul versante tirrenico. A pagarne le conseguenze, più delle altre regioni, Sicilia e Calabria. Qui sarà possibile assistere a veri e propri nubifragi o alluvioni lampo.

Il motivo? I forti contrasti tra masse d’aria diverse, con i mari ancora caldi e che regalano maggior energia in gioco. Il meteo sarà comunque migliore per le regioni settentrionali, anche se potrebbe nevicare sulle Alpi di confine. Addirittura - è la previsione - fino a quote bassissime. Avremo poi ventilazione sostenuta da nord che si sentirà su tutta la penisola, aumentando anche la sensazione di freddo.

