Stellantis, la diocesi di Torino: "Siamo molto preoccupati per le parole di Tavares"

Sullo scontro tra governo e Stellantis è intervenuta anche la diocesi di Torino. Con una nota la chiesa torinese con Alessandro Svaluto Ferro, direttore dell’Area Sociale della Diocesi di Torino, torna a prendere posizione sul futuro di Stellantis nel capoluogo piemontese.

Le parole sono fin troppo chiare: "Le dichiarazioni di Carlos Tavares sul futuro a rischio dello stabilimento di Mirafiori preoccupano molto la Chiesa torinese. Se a Natale l’Arcivescovo Repole domandò pubblicamente di chiarire i progetti dell’azienda, la risposta che oggi giunge da Stellantis comunica purtroppo una sensazione di grande incertezza".

"Con il pensiero ai lavoratori, alle loro competenze che sono elemento di valore per il territorio, alle famiglie e ai loro bisogni e progetti, ma anche all’intero sistema delle imprese che ruotano attorno a Stellantis, auspichiamo che il gruppo automobilistico compia ogni sforzo per conservare e sviluppare la sua presenza a Torino", aggiunge Svaluto Ferro, invitando l’ad Tavares "nel confronto con le organizzazioni sindacali e le loro proposte, e nel dialogo con le istituzioni" a indicare "quali sono le condizioni che consentono la tenuta e lo sviluppo dello stabilimento di Mirafiori e la valorizzazione del sistema dell’auto torinese". "Il solo ragionamento sugli incentivi all’acquisto dell’auto non entra nei fattori di competitività e sviluppo che possono qualificare e rilanciare Mirafiori e il sistema dell’auto torinese", conclude il direttore dell’Area Sociale della Diocesi di Torino.