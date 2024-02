Stellantis, Cirio risponde a Tavares: "Incentivi? Confermati e aumentati"

02 febbraio 2024 a

"Le dichiarazioni dell’ad di Stellantis, Tavares, mi pare fossero precedenti l’assegnazione degli incentivi perché il governo non solo li ha confermati ma li anche aumentati nell’entità": il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha commentato così le ultime parole di Tavares. E poi ha aggiunto: "Quello che il governo italiano però dice, e lo ha detto con chiarezza, è che dal momento che ogni 5000 euro di incentivi che lo Stato dà per cambiare un’auto e comprarne una elettrica, solo 1000 vengono spesi dai cittadini per comprare un’auto prodotta in Italia e 4000 per vetture prodotte all’estero, il governo italiano dice che bisogna aumentare le auto prodotte in Italia".

"Se questo avverrà - ha proseguito Cirio - la tipologia di questi sussidi continuerà in questa direzione, diversamente si potrà anche cambiare meccanismo". E ancora: "Fino ad oggi nel nostro Paese si è sostenuta la domanda, cioè si è aiutato chi doveva cambiare un’auto, ma se questo non funziona nulla vieta di sostenere l’offerta, aprire cioè le porte della regione e del Paese a chiunque voglia venire a costruire auto in Italia". L’impegno chiesto a Stellantis, in cambio di incentivi, è produrre più auto. "Lo chiediamo con forza anche noi da Torino - ha detto Cirio - un tempo si producevano 400mila auto solo a Mirafiori, oggi se ne producono in tutta Italia, a Mirafiori siamo quasi a 100mila, quindi non c’è altro modo per aumentare occupazione e indotto che fare più auto".

Ieri, proprio in riferimento agli impianti a rischio in Italia, il ministro delle imprese Adolfo Urso aveva detto: "Se Stellantis e il ceo Carlos Tavares ritengono che l'Italia debba fare come la Francia, che recentemente ha aumentato il proprio capitale sociale all'interno di Stellantis, ce lo chiedano. Se è quello, se vogliono una partecipazione attiva possiamo sempre discuterne e possiamo ragionare insieme".