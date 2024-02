Bonifici, la rivoluzione: più veloci e senza costi aggiuntivi, come cambiano

09 febbraio 2024 a

a

a

Pagamenti in 10 secondi. Una vera e propria rivoluzione che arriva dal Parlamento Europeo. Infatti oggi, i deputati hanno adottato in via definitiva nuove regole per garantire che i pagamenti arrivino immediatamente nei conti bancari dei clienti e delle imprese in tutta l’UE. Il nuovo regolamento UE mira a garantire che i clienti e le imprese, in particolare le PMI, non debbano attendere per lungo tempo il denaro proveniente dai bonifici bancari, e a migliorare la sicurezza dei trasferimenti monetari. Le banche e gli prestatori di servizi di pagamento (PSP) dovranno garantire che i bonifici vengano immediatamente processati. Il testo, già concordato con i governi dell’UE, aggiorna le attuali norme dell’area unica dei pagamenti in euro (in inglese "Single Euro Payments Area", SEPA).

Il testo è stato approvato con 599 voti a favore, 7 contrari e 35 astensioni. Dopo questa decisione un bonifico istantaneo dovrà essere processato, indipendentemente dal giorno o dall’ora, e il denaro arrivare sul conto del beneficiario entro dieci secondi. Il pagatore riceverà inoltre la conferma dell’esecuzione del pagamento a favore del beneficiario designato entro dieci secondi.

Ecco chi potrà andare in pensione: nuove regole ed eccezioni, cosa cambia nel 2024

Gli Stati membri la cui moneta non è l’euro dovranno comunque applicare le norme per i conti bancari che già hanno la possibilità di effettuare operazioni in euro, anche se dopo un tempo di transizione più lungo rispetto a quelli della zona euro. Vi sarà inoltre una deroga all’effettuazione del bonifico entro dieci secondi per i suddetti conti bancari se effettuati al di fuori dell’orario lavorativo, date le condizioni variabili circa l’accesso alla liquidità in euro. Costi invariati: gli oneri applicati da un PSP alle operazioni di bonifico istantaneo in euro non possono essere superiori a quelli applicati alle operazioni di trasferimento di credito "non istantanee" in euro. Insomma non ci sarà più un costo aggiuntivo per le operazioni flash e dunque i trasferimenti di denaro arriveranno in modo più rapido e senza la consueta attesa dei 2-3 giorni lavorativi per l'accredito.