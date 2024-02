Il motore del futuro è l'uomo della strada: rimettiamolo al centro del progetto

11 febbraio 2024 a

Era il 1995 quando Francis Fukuyama pubblicò un libro intitolato Trust. In quelle pagine indicava come un esempio di vitalità la società e il capitalismo italiano. Un libro che in questo momento complesso - si pensi al caso Stellantis e al futuro dell'auto a livello europeo e globale -, nonostante i decenni trascorsi avrebbe molto da insegnare. Già, perché l'ideologia e l'economia reale non viaggiano di pari passo. E il motore del futuro è l'uomo della strada.