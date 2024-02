Berlusconi, venduta Villa Due Palme: un affare da 3 milioni di euro

19 febbraio 2024 a

a

a

Alla morte di Silvio Berlusconi i suoi eredi si occupano delle tante residenze. E così ecco che Villa Due Palme, l'abitazione che l'allora presidente del Consiglio comprò nel 2011 a Lampedusa, è stata venduta. La trattativa, del tutto riservata, è stata portata a termine nelle scorse settimane. A comprare l'immobile l'economista Gianni Profita. Il 63enne, nato a Acquaviva Platani, è il rettore della Saint Camillus international university of health and medical sciences (UniCamillus) di Roma.

Secondo diversi indiscrezioni, l'esperto in management del settore dell'industria multimediale e audiovisiva avrebbe pagato la villa circa 3 milioni di euro. Berlusconi invece l'aveva acquistata per un milione e mezzo di euro. Villa Due Palme - 250 metri quadrati, 8 posti letto e un ampio giardino - faceva parte dell'immenso patrimonio immobiliare lasciato agli eredi dal Cavaliere, ossia ai figli, ma non fu mai usata.

Villa Certosa, la Disneyland di Berlusconi con 126 stanze in vendita a 500 milioni

La residenza, infatti, restò per lungo tempo vuota e non venne quasi mai usata dall’ex premier (vi fece solo una fugace apparizione nel 2019) che alla Sicilia preferì sempre la Sardegna. Motivo per cui gli eredi del Cav hanno deciso di liberarsene. Intanto, ai primi di febbraio è stata messa in vendita anche villa Certosa in Costa Smeralda. Questa ben più nota, visto che viene ricordata perché lì il leader di Forza Italia accoglieva i vip di tutto il mondo.