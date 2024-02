Mercedes Benz, richiamo per 250.000 auto: problemi ai fusibili, rischio guasto o incendio

20 febbraio 2024 a

Un richiamo su larga scala di una delle principali case automobllistiche tedesche. Mercedes-Benz ha richiamato circa 250.000 veicoli in tutto il mondo, ha confermato un portavoce della casa automobilistica tedesca. Il richiamo era stato precedentemente pubblicato in un database dell’Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici (Kba). Secondo l’agenzia, i modelli interessati sono Amg Gt, Classe C, Cle, Classe E, Eqe, EQqs, Glc, Classe S e Sl dall’anno 2023.

In Germania, i veicoli interessati saranno probabilmente più di 37.000. Secondo il portavoce, alcuni fusibili potrebbero non soddisfare i requisiti. Secondo la Kba, ciò potrebbe causare, tra l’altro, un guasto al motore e non si può escludere un rischio di incendio. Come misura precauzionale, alcune parti dei veicoli interessati saranno sostituite, ha dichiarato il portavoce di Mercedes. Il lavoro di riparazione sarà gratuito e durerà poche ore. Solo qualche settimana fa era stata Toyota a dare il via a un maxi richiamo. In quel caso è finito sotto esame l'airbag su alcuni modelli. La casa automobilistica ha emesso un avviso di divieto di circolazione immediato per i veicoli Corolla 2003-2004, Corolla Matrix e RAV4 2004-2005 a causa di un difetto degli Airbag Takata, che potrebbero "esplodere e sparare frammenti metallici taglienti" e ferire gravemente o uccidere conducenti e passeggeri, come si leggeva nel comunicato ufficiale. Toyota ha poi fatto sapere che avrebbe riparato o sostituito gratuitamente gli Airbag degli oltre 50mila veicoli interessati da questo difetto negli Stati Uniti.