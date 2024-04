Tredicesima, in arrivo fino a 80 euro in più in busta paga: chi li avrà

23 aprile 2024 a

Stanno per arrivare grandi novità sull'Ires e sull'Irpef. Il governo Meloni sta per varare una revisione del regime delle imposte sui redditi Irpef e Ires nel prossimo Consiglio dei ministri. L'esame del decreto che introdurrà le modifiche è infatti fra gli ordini del giorno della prossima seduta.

Il provvedimento consentirà di mettere a terra una prima attuazione della delega fiscale per i redditi da lavoro autonomo, dipendente, redditi agrari e redditi diversi. A godere maggiormente dei benefici di questa svolta saranno i redditi bassi, con chi percepisce fino a 15 mila euro che vedrà un incremento fino a 80 euro del bonus già previsto per questi redditi nella tredicesima.

La misura riguarda il 2024, "nelle more dell'introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente riferibili alle tredicesime mensilità". L'ammontare dell'incremento verrà definito dal Mef con un decreto da adottare entro il 15 novembre 2024, sulla base delle maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale per le partite Iva.

Un'altra novità sarà la tassazione dei premi di produttività che, dal gennaio 2025, "salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi". Lo stesso regime si applica "alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa".