Tredicesima, la nuova bozza del decreto: 100 euro un più

È stato corretto al rialzo il bonus che i lavoratori si troveranno in busta paga insieme alla tredicesima. Nella prima bozza del decreto legislativo di revisione del regime Irpef e Ires atteso oggi in Consiglio dei Ministri erano infatti previsti ottanta euro in più, ma nella stesura più aggiornata del documento sulla quale discuteranno la premier e i ministri c'è un'altra cifra: 100 euro tondi tondi. Spiega l'Agi svelando la correzione in corsa che sono stati modificati i parametri. Non più dunque 80 euro i lavoratori con reddito fino a 15mila euro, bensì 100 euro di cui potranno beneficiare i lavoratori dipendenti che hanno "un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro" con moglie e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo o affidato.

Il trattamento integrativo è ancora allo studio, ma c'è la volontà di un intervento ad hoc, anche se sarebbe solo per un solo anno, quello in corso, proprio per quegli "equilibri di finanza pubblica" di cui necessariamente il governo deve tenere conto. "A causa della limitatezza delle risorse disponibili", si si legge in un passaggio della bozza visionata dall'Agi, "detta restituzione è corrisposta per il solo anno 2024 ai lavoratori che si trovano in condizioni economiche di particolare disagio, anche in considerazione della presenza, nel nucleo familiare, di familiari a carico fiscalmente". L'ammontare dell'indennità, comunque, scrive Agi, sarà definita con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze che verrà adottato entro il 15 novembre 2024.