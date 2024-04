Pensioni di maggio, aumenti fino a 100 euro con il ricalcolo: ecco per chi

28 aprile 2024 a

Attenzione alle pensioni in arrivo a maggio: scatta il ricalcolo sugli assegni con i nuovi scaglioni Irpef. Questo tipo di adeguamento è già iniziato nelle scorse mensilità ma di fatto a maggio prosegue e potrebbe avere effetti sui ratei con l'arrivo degli arretrati che potrebbero arrivare fino a 100 euro. Il cedolino dell'Inps è già stato rilasciato e dunque sul portale MyInps è possibile consultare tutti gli importi. Intanto ricordiamo qui di seguito le date di accredito degli importi e anche quelle per il ritiro allo sportello che come ogni mese segue l'ordine alfabetico: dalla A alla C: 2 maggio; dalla D alla K: 3 maggio; dalla L alla P: 4 maggio (solo la mattina); dalla Q alla Z: 6 maggio.



Ora fate attenzione a tutte le voci che sono presenti sul cedolino per intercettare l'eventuale aumento. "La tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni" è riga di testo che potrebbe apparire all'interno del rateo per tutti coloro che hanno diritto a Irpef ridotta.



Poi attenzione alla voce "arretrati", lì potrebbe esserci l'importo fino a 100 euro per chi supera i 28mila euro di reddito. Nessun aumento invece per chi ha un reddito annuo fino a 15mila euro. Inoltre potrebbero esserci alcuni adeguamenti che riguardano la tassazione per l'anno 2023 con saldi che potrebbero essere a credito o a debito. In quel caso noterete sul cedolino accrediti oppure prelievi. Insomma,le novità sul cedolino non mancano. Controllatelo e verificate le variazioni sull'importo totale.