Atreju, il post su Meloni: "Fai piangere la redazione di Repubblica..."

"Fai piangere la redazione di Repubblica, scrivi Giorgia": lo scherzoso slogan usato dalla pagina Instagram di Atreju, la festa dei giovani di FdI, per le europee dell'8 e 9 giugno ha fatto infuriare i giornalisti del quotidiano di Maurizio Molinari, che non l'hanno presa benissimo. E la risposta del direttore della testata non è tardata ad arrivare. Intervenuto a Metropolis, il web talk del gruppo Gedi, Molinari ha commentato: “Ci dispiace molto per il post sull’account di Atreju che dice di voler far piangere la nostra redazione con i voti a Giorgia, ma in realtà le indagini e il lavoro di Repubblica faranno piangere Giorgia”.

Risentita anche la redazione del giornale. "Faremo parlare il nostro giornalismo, che con ogni evidenza crea diversi scompensi a chi oggi governa il Paese sognando di comandarlo - si legge in una nota del Cdr -. Sbaglia chi pensa di poter piegare Repubblica con i cari vecchi metodi di un passato che ha ricoperto di vergogna e distrutto l’Italia: la storia insegna che ogni modello autoritario, presto o tardi, è destinato alla rovina. Nessuno di noi è disposto a farsi intimidire e nel fare informazione la nostra rotta — ieri come oggi e domani — sarà sempre la stessa. A partire da un antifascismo senza retorica ma di sostanza, cioè più diritti sociali e civili per tutte e per tutti, unici antidoti contro ogni prepotenza e intolleranza".