Finanza, tempeste e rovesci in arrivo: cosa sta per succedere sui mercati

Buddy Fox 10 maggio 2024 a

a

a

“Il calcio è un sogno, è un lavoro che ti aiuta a capire la vita. E un tecnico può immaginare, inventare”. Il calcio di oggi è molto distante da quel mistero senza fine bello definito da Gianni Brera, oggiciò che conta è il denaro e la comunicazione, ma le parole pronunciate da uno dei filosofi di questo sport, Cesar Luis Menotti, è una di quelle frasi che si inseriscono tra i grandi classici, perché restano per sempre. Chissà se Warren Buffett tra le tante cose dette in 93 anni di vita e almeno 70 di attività, ha mai fatto accostamenti tra la Borsa e la Vita, quello che è sicuro è che di frasi leggendarie ha riempito libri e soprattutto che attraverso la Borsa ha capito l’atteggiamento degli esseri umani e come da esso guadagnare, facendo il contrario.

Anche quest’anno, per Buffett è la sessantesima volta, si è svolta l’assemblea annuale della Berkshire, un evento divenuto FOMO tanto da essere definito la “Woodstock del capitalismo”, il prezzo del biglietto è alto, bisogna possedere almeno un’azione dell’azienda che oggi vale oltre 611mila dollari, ma è una di quelle esperienza che merita di essere fatta anche solo per dire “io c’ero”.

I temi di quest’anno si possono sintetizzare in 4: il pensiero sull’AI, la vendita di quote Apple, l’enorme liquidità in cassa e la successione. Per quanto riguarda Apple, Buffett ha rivelato che la sua holding ha venduto 115 milioni di azioni nel I trimestre 2024 ma ribadendo la sua fiducia sulla società tech, più che spaventarci, forse abbiamo trovato una delle spiegazione al mega buyback (115 mld di dollari) annunciato venerdì scorso da Tim Cook. Sull’AI ha detto che si tratta di una potenziale grande rivoluzione ma che contiene molti pericoli e insidie, aveva detto lo stesso nel 2000 di Internet quando all’assemblea annunciava l’acquisto di aziende di mattoni, bulloni ed assicurazioni, ricredendosi qualche anno dopo e definendosi stupido per non aver capito le potenzialità della tecnologia. Sulla liquidità accumulata-189 miliardi di dollari - si è creato il panico, ma Buffett ha giustificato dicendo che in questo momento non vede occasioni. E infine c’è la successione: Buffett più volte ha ammesso di giocare i tempi supplementari, ma a 93 anni è riuscito ancora a tenere il palco per ore, anche senza il fidato amico Charlie Munger di cui si è sentita la mancanza. Senza Munger si va avanti, ma quando non ci sarà più Buffett?

Cala la poverà e sale la crescita? La sinistra non si accorge: troppo impegnata a lottare contro i fascisti

«Abbi paura quando gli altri sono avidi e sii avido quando gli altri hanno paura»: questa è forse una delle sue frasi più famose, Buffett ha sempre seguito la filosofia dell’investimento a lungo termine perché ha capito che finché ci sarà questo capitalismo a ogni crisi ci sarà una soluzione, a ogni crollo, una risalita. Quindi più che sperare in un Warren Buffett eterno, dovete dire “lunga vita al capitalismo».

FUZZY: l’indice è sempre sui max, ma la debolezza si sente ed è vicino lo stacco di cedole “pesanti”. Il meteo borsa dice nuvole per l’estate, rischio rovesci!