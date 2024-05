Fisco, arriva il Grande Fratello dell'Ue: cosa saprà su case e conti correnti

31 maggio 2024 a

L'Ue mette tutti sotto osservazione: è in arrivo il mega registro con le proprietà di tutti i cittadini. Verranno realizzati un registro dei titolari effettivi degli immobili e un database europeo sulle cassette di sicurezza, sui conti correnti e sulle criptovalute. È questa l'idea principale su cui si basa l'impianto del pacchetto antiriciclaggio a cui il Consiglio dell'Unione europea ha dato il via libera definitivo. Una riforma epocale che riscriverà tutta la disciplina contro il denaro sporco nell'Ue e che presto verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione.

La novità maggiore riguarda il metodo di applicazione: sarà un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri con definizioni comuni, mentre la direttiva antiriciclaggio definirà il coordinamento del lavoro delle autorità nazionali. In arrivo poi l'Autorità Antiriciclaggio (AMLA) dell’Unione con sede a Francoforte, che avrà il compito di supervisionare le entità più rischiose e di intervenire in caso di carenze nella vigilanza.

Per la prima volta, viene introdotto un tetto al pagamento in contanti a livello europeo: non si potrà pagare cash più di 10 mila euro. In Italia invece, essendo il limite di 5 mila euro più stringente, non cambierà nulla. Inoltre, i soggetti che adottano la normativa, dovranno comunque identificare le persone che effettuano un pagamento in contanti compreso fra i 3 mila e i 10 mila euro.