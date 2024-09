Fisco, il governo manda in tilt la sinistra: entrate in crescita grazie all'aumento dell'occupazione

05 settembre 2024 a

a

a

Nel solo mese di luglio 2024 le entrate sono state pari a 70.6 miliardi (+9 miliardi, pari a +14,7%). Le imposte dirette risultano pari a 51 miliardi (+9 miliardi, pari a +21,4%). Le imposte indirette risultano pari a 19,6 miliardi (+39 milioni di euro, pari +0,2%). Nel periodo gennaio-luglio 2024 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 328.365 milioni di euro, con un aumento di 19.201 milioni rispetto allo stesso periodo del 2023 (+6,2%). Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, per le Imposte dirette si registra un aumento di 14.024 milioni di euro mentre per le imposte indirette si evidenzia un incremento di 5.177 milioni di euro. Bene anche le entrate dal contrasto all’evasione.

Nel periodo gennaio-luglio il gettito derivante dall’attività di accertamento e controllo si è attestato a 8.4 miliardi (+2 miliardi, pari a +32,0%) di cui: 4 miliardi (+800 milioni di euro, pari a +24,7%) sono affluiti dalle imposte dirette e 4,4 miliardi (+1,246 miliardi, pari a +39,5%) dalle imposte indirette. Insomma dati che certificano due cose: la prima è che l'aumento dell'occupazione ha portato più soldi nella casse dello Stato, la seconda è che di fatto l'esecutivo sta operando bene sul recupero dell'evasione, con buona pace della sinistra che sbraita.