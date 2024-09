Fabio Barchiesi nuovo vicedirettore generale di Cassa Depositi e Prestiti

11 settembre 2024 a

a

a

Fabio Barchiesi assume l'incarico di Vice Direttore Generale di Cassa Depositi e Prestiti dopo la nomina da parte del Cda del gruppo. L’attuale Direttore Sviluppo e Governance di Cdp Equity e Responsabile Monitoraggio e Implementazione del Piano Strategico di CDP assumerà una serie di deleghe trasversali, dall’Equity stesso a gli altri ambiti dell’operatività di Cassa.

Barchiesi si è occupato dei progetti strategici in ambito equity, con un riferimento particolare all’attuazione delle iniziative di business ed alle attività di asset portfolio diretto ed indiretto, e della gestione di iniziative rilevanti nell’ambito della messa a terra del Piano Industriale del Gruppo: già nei mesi scorsi si erano rincorse indiscrezioni su un rafforzamento del ruolo del manager in CDP e la carica di [Vice Direttore Generale] ne consoliderebbe l’impegno, estendendone al contempo il perimetro di attività. Oltre agli incarichi ricoperti in CDP, il manager siede anche nei Consigli di Amministrazione di ASPI, Ansaldo Energia, GreenIT ed è Presidente dell’Advisory Board del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita.