Ho sognato Sergio Marchionne che licenziava Carlos Tavares

Ho letto la doppia pagina pubblicata ieri dalla Stampa sul dialogo tra John Elkann e Sam Altman, intelligenza artificiale, il futuro del mondo e di noi poveri mortali, altro che motori e automobili per il popolo. Mentre cercavo di cogliere il luminoso ragionamento, la mia mente limitata ha cominciato a divagare, fino al sogno, che ora vi racconto. John e Sam sono svaniti e... In azienda è riapparso Lui, ha salutato i guardiani al cancello di Auburn Hills, lo stabilimento di Stellantis in Michigan, ha stretto la mano agli operai («Siete incazzati? Anche io, see you soon»), poi ha preso il telefono: «Mi faccia trovare il jet pronto al decollo da Detroit, partiamo subito, andiamo a Torino». Qualche secondo di silenzio e arriva l’aggiunta: «Avvisate John che sto arrivando». Avvocato, il signor Elkann non vuole essere disturbato. «Ma cosa sta facendo?». (...)



