Repubblica, altra smentita: "Il governo aumenta le accise sul diesel"? No...

Gli automobilisti italiani sono stati presi questa mattina guardando il sito di Repubblica sono stati colti di sorpresa: "Il governo alza le accise sul disel". Nell'articolo dell'edizione online del quotidiano di Largo Fochetti si legge: " L’azzardo vale tre miliardi. Tre miliardi e cento milioni per la precisione, quantomai necessaria per un governo che affanna nella ricerca delle coperture per la legge di bilancio. Ma la decisione di riallineare le accise sul diesel a quelle, più alte, della benzina, e quindi di aumentarle, contempla anche un seconda conseguenza, questa volta tutt’altro che conveniente per Giorgia Meloni: la sconfessione di convinzioni e promesse. Perché un intervento sulle in accise era sì previsto, ma in ben altra direzione". Parole che pesano.

Passa qualche ora e dal Mef arriva la secca smentita: "Nessuno aumento sulle accise dei carburanti. È del tutto fuorviante la notizia secondo la quale il Governo intende aumentare le accise sui carburanti. Lo rende noto il Mef. Il Tesoro ricorda che "sulla base degli impegni Pnrr, delle raccomandazioni specifiche della Commissione europea e del Piano per la transizione ecologica approvato nel 2022, il Governo è tenuto ad adottare misure volte a ridurre i sussidi ambientali dannosi (Sad)".

In questo contesto, spiega il Mef "rientrano anche le minori accise che gravano sul gasolio rispetto a quelle sulla benzina, e pertanto è allo studio un meccanismo di allineamento tra i livelli delle rispettive accise". In ogni caso, "in coerenza con l’impostazione di questo Governo", il Ministero fa sapere che "l’intervento non si tradurrà nella scelta semplicistica dell’innalzamento delle accise sul gasolio al livello di quelle della benzina, bensì in una rimodulazione delle due. Il Piano strutturale di bilancio di medio termine ha previsto che questo allineamento sarà definito nell’ambito delle misure attuative della delega fiscale". La smentita arriva nel giorno in cui viene annunciato il cambio della guardia a Repubblica con l'arrivo di Orfeo al posto di Molinari. Una giornata particolare no?