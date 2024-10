Manovra, confermato il bonus 50% su mobili e grandi elettrodomestici: cosa c'è da sapere

16 ottobre 2024 a

a

a

Nel 2025 il bonus ristrutturazioni viene prorogato con l'aliquota del 50% per gli interventi sulla prima casa. Per gli altri immobili lo 'sconto fiscale' scende al 36%. Lo ha confermato il viceministro dell'economia, Maurizio Leo nella conferenza stampa sulla manovra. Proroga per il prossimo anno anche del bonus al 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, che a legislazione vigente non era previsto.

"La proroga per il 2025 del Bonus mobili, unitamente all'innalzamento al 50% del Bonus ristrutturazioni per le prime case, previste con la prossima Legge di Bilancio e annunciate in conferenza stampa dal viceministro Leo, sono un'ottima notizia per la filiera del legno-arredo".Queste le parole di Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo. "Consapevoli delle difficoltà che il Governo deve affrontare per mantenere in ordine i conti dello Stato - ha aggiunto Feltrin -, apprezziamo ancor di più la scelta di aver rinnovato misure che negli anni hanno dimostrato la loro efficacia a vantaggio dei consumatori e delle imprese del settore".

"Una manovra equilibrata che, nel rispetto dei conti pubblici, guarda alla crescita da garantire con il sostegno agli investimenti, all'occupazione e alle aree più deboli, visto il quadro congiunturale che nel 2024 registra criticità nel commercio internazionale, calo della produzione manifatturiera, effetti negativi della stretta monetaria". È il giudizio espresso dal presidente di Confartigianato, Marco Granelli, sulle misure varate dal governo.