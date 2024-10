Il contrappasso del green deal, stop alle e-car Audi a Bruxelles

30 ottobre 2024 a

a

a

Solo qualche giorno fa la commissaria europea designata al green deal, Teresa Ribera, ha ribadito con determinazione che non ci sarà alcun passo indietro sullo stop ai motori endotermici dal 2035 e nessun anticipo della verifica prevista per il 2026. «Il blocco delle auto a diesel e benzina», ha dichiarato, «da prevedibilità per investitori e produttori». Convinzione che negli ultimi mesi non è stata messa in crisi solo dalle enormi difficoltà dichiarate da aziende situate ai quattro angoli del Vecchio Continente (non ultima anche la nostra Stellantis, che domani alzerà il velo sui conti del terzo trimestre), ma anche da una realtà ben più vicina ai legislatori europei. Anzi, proprio sotto il loro naso. Dopo il clamoroso annuncio della futura chiusura di tre fabbriche in Germania da parte della Volkswagen, ieri infatti la sua controllata Audi ha deciso che è già venuto il momento di impugnare le forbici (...)



Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Sandro Iacometti