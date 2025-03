In chiesa si celebra la resa all'Islam: ecco la fine dell'Occidente

Cinquecento musulmani in una chiesa cattolica, quella di Saint-Jean-Baptiste a Molenbeek, per festeggiare l’iftar, cioè il pasto che interrompe il digiuno dopo il tramonto durante il Ramadan. Quella che sembra l’inevitabile conseguenza di un’invasione che proprio in quel quartiere di Bruxelles tocca uno dei suoi estremi a livello europeo, è stato esaltato invece come un momento simbolico di diversità, inclusione e multiculturalismo.

Insomma si tratta di una di quelle iniziative che piacciono tanto alla sinistra e che in questo caso serve anche a Molenbeek per lanciare la sua candidatura a Capitale europea della cultura nel 2030. L’evento infatti, celebratosi domenica scorsa, è stato organizzato dall’organizzazione “Molenbeek for Bruxelles 2030” che sottolinea come «al di là delle convinzioni e delle origini culturali e sociali, ciò che ci unisce è molto più grande di ciò che ci divide».

L’intenzione degli organizzatori è quella di ripulire in qualche modo la triste fama di Molenbeek che non è nota soltanto per l’altissima percentuale di musulmani che vi vivono, ben al di là di quel 37% di cui parlano le statistiche ufficiali, ma soprattutto perché in quell’ambiente si sono liberamente formati e hanno trovato protezione molti dei terroristi che hanno compiuto stragi in tutta Europa, a iniziare dall’attacco al Bataclan di Parigi. Da qui venivano perfino gli assassini di Al Qaeda che hanno ammazzato il comandante Massoud in Afghanistan. Anche il giorno scelto per l’evento non era affatto casuale, ma cadeva proprio nel nono anniversario dell’attacco terroristico islamico di Bruxelles in cui morirono 38 persone, compreso i tre terroristi che lo misero in atto.