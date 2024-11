Pier Silvio Berlusconi al Tg5, "oltre ogni previsione. Un caso unico": MFE, utili in netto aumento

20 novembre 2024 a

"Superata ogni previsione". Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del Gruppo MFE-MediaForEurope, non nasconde la soddisfazione nel suo intervento al Tg5 delle 20, su Canale 5, al termine della seduta del Consiglio d'Amministrazione che ha approvato i risultati economici dei primi 9 mesi del 2024.

"Abbiamo migliorato sotto tutti i punti di vista - premette Berlusconi anticipando i dati che verranno pubblicati in forma integrale soltanto tra qualche ora, giovedì mattina -: rispetto alle nostre previsioni, al budget, abbiamo migliorato rispetto all'anno scorso e soprattutto anche rispetto agli ultimi tre mesi. Siamo soddisfatti. Mentre tutte le aziende Media in Europa hanno rallentato, noi siamo riusciti - caso direi abbastanza unico – ad accelerare ulteriormente. Anticipo solo due dati. L'utile è cresciuto del +38,7% rispetto al periodo omologo dell'anno precedente, quindi una crescita importante. Abbiamo migliorato la posizione finanziaria netta di circa 200 milioni rispetto alla fine dell'anno scorso. E abbiamo remunerato tutti i nostri azionisti con un dividendo di circa 140 milioni di euro. Direi che meglio di così è onestamente difficile".

Nell’intervista al Tg5, il figlio del fondatore di Fininvest e Mediaset, Silvio Berlusconi, ha parlato anche della ricchezza dell’offerta televisiva italiana: "La televisione italiana nel suo complesso, quindi ci metto anche l'importantissimo ruolo che ha la Rai come servizio pubblico, dà un'offerta ai telespettatori davvero ricca per informazione, intrattenimento, fiction. Non c'è una televisione così ricca in Europa, ma oserei dire anche nel resto del mondo. Mediaset in più ha l'orgoglio di farlo in maniera completamente gratuita".