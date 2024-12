Report, la mossa del Garante della Privacy: chiesta la registrazione della puntata su Sangiuliano

13 dicembre 2024 a

"Il Garante per la protezione di dati personali, a seguito della ricezione di nuove segnalazioni relative alla diffusione di informazioni personali riguardanti l’ex Ministro Sangiuliano e la moglie nell’ambito della trasmissione Report, ha integrato l’istruttoria già avviata, richiedendo di acquisire la registrazione della trasmissione al fine di completare gli accertamenti di competenza". È quanto fa sapere il Garante della privacy in una nota. "L’Autorità - si legge ancora - ribadisce ai media e siti web di attenersi al più rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al criterio dell’essenzialità dell’informazione".

Nella puntata di domenica 8 dicembre, Report aveva trasmesso la conversazione telefonica tra l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, giornalista della Rai. La telefonata, che quindi è stata resa pubblica, era stata carpita di nascosto dall'aspirante consulente del Mic, Maria Rosaria Boccia, con cui l'ex inquilino dei Beni culturali aveva avuto una relazione (da lei poi negata).

Tortora, Corsini, Boccia? Il vergognoso silenzio femminista sulle giornaliste messe alla gogna

Entrambi hanno depositato due distinti esposti alla Procura di Torre Annunziata. Il reato ipotizzato è "interferenze illecite nella vita privata". Intanto la Procura ha già avviato un'inchiesta. E ora anche l'iniziativa del Garante, che chiede di acquisire la registrazione della conversazione.