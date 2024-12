Manovra, dalla garanzia sui mutui under 30 alla tassa su scommesse e voli: tutti gli emendamenti

13 dicembre 2024 a

La garanzia statale del Fondo mutui per chi acquista la prima casa sarà concessa "esclusivamente" - e non più "prioritariamente" alle giovani coppie o ai "nuclei familiari monogenitoriali con figli minori". Ma anche a chi vive nelle case popolari e ai giovani sotto i 36 anni. Questo è ciò che prevede un emendamento del governo alla manovra a cambiare la norma sull'accesso al Fondo che assicura una garanzia del 50% su un finanziamento fino a 250mila euro.

Non solo immobili. Tra le modifiche attese in commissione Bilancio anche un prelievo sulle scommesse online. "Ci sarà un prelievo sulle scommesse - ha annunciato il sottosegretario all'Economia Federico Freni -, non vi so ancora dire se finalizzato o meno, ma ci sarà". Aumenta anche la tassa d'imbarco per gli aerei. Dall'anno prossimo, infatti, l’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri per voli extra-Ue salirà di 50 centesimi. A essere interessati dalla misura sono gli scali italiani che hanno un traffico superiore a 10 milioni di passeggeri l'anno.

Il governo lancia il piano salva auto: un miliardo per il settore

“Ci saranno alcune novità, come la massima semplificazione con due sole aliquote: 50% sui finanziamenti per liquidità e 80% per i finanziamenti agli investimenti e startup”. Così il sottosegretario al ministero delle Imprese Massimo Bitonci ha riferito il parere positivo del Mef all'emendamento della Lega che ha proroga il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Resta, però, il massimale di 5 milioni per impresa.

"Novità - ha aggiunto Bitonci - anche per il mondo dei Confidi con l'ulteriore aumento dell'importo ridotto da 80mila a 100mila euro per dare ancora più spazio ai consorzi per il credito alle microimprese: saranno valutate delle premialità per le banche che diversificano le garanzie non con la sola copertura del Fondo".