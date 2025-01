Stellantis, John Elkann: "Dobbiamo essere orgogliosi, è stato un anno ricco di successi"

06 gennaio 2025 a

John Elkann è soddisfatto per come sono andate le cose. "Con l'inizio del 2025, dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto fino a oggi. Di fronte alle grandi sfide del nostro settore, nei quattro anni trascorsi dalla creazione di Stellantis abbiamo raggiunto molti traguardi importanti. È senza dubbio una base solida su cui continuare a costruire insieme il nostro futuro". Così il presidente di Stellantis in un messaggio di augurio di buon anno ai dipendenti sottolineando che. "Insieme a tutti i nostri stakeholder - i clienti, i concessionari, i fornitori e le comunità in cui operiamo - dobbiamo moltiplicare gli sforzi ed essere coesi al nostro interno e non solo, affinché Stellantis raggiunga il suo pieno potenziale".

Nel suo messaggio John Elkann scrive che: "nonostante le difficoltà, il 2024 è stato un anno ricco di successi di cui essere orgogliosi". "Ram -scrive- ha superato tutti i brand nel J.D. Power 2024 U.S. Initial Quality Study e Jeep è stata riconosciuta come il "brand più patriottico" d'America per il ventitreesimo anno consecutivo. In Europa, abbiamo un'offerta leader del settore composta da 40 veicoli elettrici a batteria, tra cui Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3, Fiat 500e, Jeep Avenger, Opel Grandland, Peugeot E-208 e una gamma di furgoni Pro One completamente rinnovata. In Brasile, dove FIAT è ancora una volta il brand leader di mercato, abbiamo introdotto l'innovativa tecnologia bio-ibrida grazie ai modelli Fastback e Pulse. In Medio Oriente & Africa, siamo leader nella trasformazione della micro-elettromobilità con le nostre Citroën AMI, Fiat Topolino e Opel Rocks-e. In collaborazione con Leapmotor, una delle più innovative aziende cinesi di mobilità elettrica, stiamo offrendo veicoli elettrici a prezzi accessibili in Europa grazie all'esperienza della nostra rete di distribuzione".

Il presidente ricorda l'impegno per le comunità con attività "come Motor Citizens, grazie alla quale l'anno scorso più di 4.500 dipendenti hanno svolto attività di volontariato" e gli Stellantis Student Awards" e ringraziando i dipendenti per l'impegno afferma che nel 2025 "dovremo ispirarci alla storica capacità dei nostri meravigliosi brand di adattarsi e plasmare il nostro mondo".