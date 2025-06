Iran, la chiave di tutto è lo Stretto di Hormuz: un rischio mondiale

Per un singolare capriccio della geologia, lungo le coste del Golfo Persico è estratto il 30% di tutto il petrolio mondiale, e c’è addirittura il 65% di tutte le riserve. E sempre sulle coste del Golfo Persico si affacciano il secondo, terzo, quarto e quinto produttori di gas del mondo. Tutta la costa nord del Golfo Persico appartiene all’Iran, mentre dall’altra parte si succedono Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar e Oman, con un bel po’ di basi militari Usa. Oltre il possibile teatro di scontro, se Teheran per rappresaglia agli attacchi subiti chiude il budello, ferma il transito di almeno 20 milioni di barili al giorno. Con contraccolpi devastanti per l’economia mondiale.

Hormuz è un’isola di appena 42 kmq e con 3000 abitanti. Non ha vegetazione autoctona e l’acqua potabile gli arriva dall’Iran continentale attraverso un acquedotto. Lo stretto che da essa prende il nome, con una caratteristica conformazione a gomito, è appena 60 km per 30 tra lo stesso Iran e la penisola Musandam, exclave dell'Oman nel territorio degli Emirati Arabi Uniti. Ma da questa strettoia bisogna passare per arrivare da quello che nel mondo è chiamato Golfo Persico e molti arabi definiscono Golfo Arabico, al Golfo di Oman, che porta nell’Oceano Indiano aperto.

Secondo il Financial Times, appunto, Teheran «potrebbe anche ricorrere a una guerra asimmetrica» chiudendo o interrompendo lo Stretto, come ha minacciato di fare in passato in caso di attacco, interrompendo così la via d’acqua che separa l’Iran dagli Stati del Golfo. Dopo l'attacco israeliano all’Iran la prima conseguenza economica è stato il balzo del prezzo del greggio, con il Brent che è tornato sopra i 74 dollari al barile per chiudere al +7%.

Un’impennata che non si vedeva dal 2022, quando la Russia invase l’Ucraina. Secondo JP Morgan se l’Iran dovesse bloccare il passaggio, i prezzi potrebbero arrivare a 120 dollari al barile, ma secondo altri potrebbe toccare i 200. Di lì passano anche i cargo carichi di Gnl che dal Qatar vanno in Europa, in Asia e in particolare in Cina. Proprio Pechino, che è la seconda economia al mondo dopo gli Stati Uniti, è un grande acquirente di petrolio iraniano: circa 1,5 milioni di barili al giorno. Se tali forniture dovessero interrompersi, la Cina sarebbe costretta a rifornirsi altrove, a prezzi più alti con conseguenze a catena per l’inflazione globale.